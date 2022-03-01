Hulusi Akar: Montrö'nün aşındırılması kimseye yarar sağlamaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Montrö'nün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen bakanlar toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatını değerlendiren Akar, "Gelişmeleri üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Yaşanan ölümler bizleri üzüyor. Ukrayna ve Rusya ile bizim son derece olumlu ilişkilerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız ilişkilerimizin çerçevesini net şekilde çizdi, bunları tanımladı. Gelinen noktada gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.
"Tüm tarihimiz boyunca olduğu gibi bugün de komşularımız başta olmak üzere tüm ülkelerin egemenlik haklarına, sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız, saygılı olmaya devam ediyoruz. Bu ilkeden hareketle Ukrayna için de aynısını söylüyoruz. Temennimiz, bir an önce barışçıl, diplomatik yollarla birtakım çözümlerin bulunmasıdır" diye Akar şöyle konuştu: