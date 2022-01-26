soL TV | AKP'li eğitimde hedefler tutmadı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2020 yılı faaliyet raporu, eğitimde gelinen noktayı gözler önüne serdi.

Rapor, MEB’in birçok başlıkta öğrenci başarı ve katılım hedeflerinin yüzde 50’sinin bile tutturulamadığını gösterdi. Eğitim-Sen MYK üyesi Sinan Muşlu, raporu soL TV'ye değerlendirdi.

"Hedeflere ulaşılamamış ve nedeni pandemi ile yetersiz bütçe olarak gösterilmiştir" diyen Muşlu, söz konusu tespitlerin kabul edilemez olduğunu, sendikanın öneri ve uyarılarının dikkate alınmadığını söyledi.

Haberin devamını soL TV'den izleyebilirsiniz.