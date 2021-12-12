soL TV | 12 Aralık 4 Soru 4 Cevap

Asgari Ücret tartışmaları sürerken ekonomik kriz de giderek derinleşiyor. Gübre, yem, mazot başta olmak üzere pek çok girdisi ile yurtdışına bağımlı tarım sektörü ise dövizdeki artış nedeniyle çıkmaz bir yola sürükleniyor. Uzmanlar acil önlem alınmadığı takdirde ağır bir gıda krizi yaşanacağını söylüyor.

Ülkenin ekonomi gündemi dış siyasete de yansırken, Birleşik Arap Emirinin Türkiye ziyaretinin ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyareti “Para ve yatırım gelecek mi?” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Ülke ağır ekonomik krizle savaşırken, dünya siyasetinde de tansiyon dinmiyor. Ukrayna’nın güneydoğusunda yer alan Donbass bölgesinde gerilim sürerken Çarşamba günü Rusya ve ABD arasında kritik bir zirve görüşmesi yapıldı.

Haftanın önemli gündemlerini uzmanlarla konuştuk.