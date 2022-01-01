soL TV | 1 Ocak Kültür Sanat Bülteni

soL TV 'nin 1 Ocak Kültür Sanat Bülteni yayında.

Haber Merkezi

soL TV haftanın öne çıkan kültür sanat gündemlerini derledi.

Nâzım Hikmet'in Sevdalı Bulut masalı 8 Ocak'ta Kadıköy NHKM'de sergilenecek.

Küba Devrimi'nin 63 yıldönümünde Küba dostları, Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği, JMKDD ve Çankaya Belediyesi'nin düzenleyeceği Dengin Ceyhan Piyano Resitali'nde 6 Ocak Perşembe saat 19,00'da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir araya geliyor.

Latife Tekin'in kendi öyküsünden yola çıkarak kaleme aldığı ilk romanında uyarlanarak sahneye taşınan Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit 5 Ocak'ta Alan Kadıköy'de izleyicilerle buluşacak.

Daha fazlası soL TV'de.

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