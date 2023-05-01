soL TV | 1 Mayıs kutlu olsun!

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, Türkiye'nin dört bir yanında emekçiler tarafından coşkuyla kutlandı.

Türkiye Komünist Partisi İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok ilde, aynı zamanda seçim sloganı da olan "TKP Gelir Her Şey Değişir" pankartıyla katıldı.

TKP'liler 1 Mayıs buluşmasında "Yaşasın 1 Mayıs!", "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar; her şey emeğin olacak!","TKP gelir her şey değişir", "İşçiler partiye parti iktidara!", "Bu memleket bizim! Yobaza, faşiste bırakmayız!" sloganları attı.