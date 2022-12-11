soL TT | Kılıçdaroğlu'nun 'vizyonu', Meclis'in halleri, maldeğnekleri, '19 Yaşım', Varanklara cevap

soL TT'de bu programda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhuriyetin 2. yüzyılı vizyonu', altılı masanın gerçekte kim oldukları, Meclis halleri ve maldeğnekleri ele alındı.

TT olamayanlarda İstanbul'da çeşitli sektörlerden emekçilerin Varank ailesine cevapları, soL T'de 19 yaşında ne yapıldığıve işin aslında çocukların açlığının siyaset üstü olup olmadığı konuşuldu.

Ve tabii ki de hesap sorulacaklar listesine eklemeler yapıldı.

soL TT programı soL TV'nin Youtube kanalında yayında...