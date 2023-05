SOL Parti’nin kadın kürsüsüne polis engeli

SOL Parti’nin Ankara’da seçim çalışmaları kapsamında kadın kürsüsü kurmasını polis engelledi.

BirGün'de yer alan habere göre, Cemal Süreyya Parkı’nda yapılmak istenen etkinlik öncesi gözaltı aracı ile parkın etrafını kapatan polis, partililerin seçim çalışması yapmasını “parklarda seçim propagandası yapılamaz” bahanesiyle engelledi.

Etkinliğe katılacak olan SOL Parti Ankara Milletvekili Adayı Fatoş Erol, duruma tepki göstererek şöyle konuştu:

“AKP her türlü olanakla, her türlü imkanla, her yerde seçim çalışması yapabilirken bizler sürekli engellerle karşılaşıyoruz. Geçen hafta Batıkent’te yaptığımız Ankara buluşmamızda da başvurumuza kaymakamlıktan olumsuz yanıt gelmişti. Bununla ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almamıza rağmen son ana kadar etkinliğimizi yaptırmamak için zorluk çıkardılar. Bugün de Ayrancı’da parkta yapmak istediğimiz kadın buluşmasına da aynı şekilde müdahale edildi. Keyfi uygulamalarla bildiri dağıtacak kişi sayısına bile müdahale etmeye çalıştılar. Ancak bu son haftaları olacak, az kaldı bu düzeni başlarına yıkacağız."