SOL Parti'den Kartal'da yapılacak mitinge çağrı

İstanbul Kartal'da yarın "Devrimci Demokratik Cumhuriyet" mitinglerinin son ayağını gerçekleştirecek olan SOL Parti, bugün Taksim'de bir basın toplantısı düzenledi.

Taksim Square Otel'de gerçekleşen toplantıya SOL Parti İstanbul İl Başkanı Leyla Koç Üzüm, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Deniz Demirdöğen ve Başkanlar Kurulu Üyeleri İlknur Başer ile Önder İşleyen katıldı.

'Hep birlikte örgütlenmeye ihtiyaç var'

Üzüm'ün yaptığı açılış konuşmasının ardından söz alan Başer, ülkede bir çıkış yolu olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, yarın Kartal Meydanı'nda gerçekleşecek mitinge çağrı yaptı.

AKP'nin Yeni-Osmanlıcılık hayallerinin bugün çöküşte olduğunu söyleyen Başer, iktidar çökerken yerine neyin kurulacağını belirlemek için hep birlikte örgütlenmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

'Emekçilerin en büyük ihtiyacı umut ve cesareti büyütmek'

Başer'in ardından söz alan İşleyen, bugün ülkenin yaşadığı çöküş karşısında Türkiye toplumunun ve emekçilerinin en çok ihtiyacı olan şeyin umudu ve cesareti büyütmek olduğunu vurguladı.

İktidarın bilinçli bir şekilde ülkeyi bir yangın yerine sürüklediğini belirten İşleyen, AKP iktidarının 20 yıldır ülkenin bütün kamu kaynaklarını birilerine aktardığını ve Türkiye'nin Cumhuriyet'ten bu yana gelmiş tüm kurumlarını çökerterek yerine kendi paralel dini kurumlarını inşa ettiklerini ifade etti.

'Seçim ricasıyla hiçbir şey başarılmaz'

İktidarın gitmesi için ortak mücadele etmek gerektiğini söyleyen İşleyen, "Ancak 'Seçim yapalım' diye rica ederek, 'Seçimleri bekleyelim, her şeyi halledeceğiz' diye toplumu pasifize ederek hiçbir şey başarılamaz. Bu süreçte bir şey isteniyorsa, o şey kazanılmak zorundadır. Bu iktidar, ona mecbur edilmediği sürece kendi yetkilerini tepe tepe kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

Bunu engellemenin tek yolunun mücadele etmek olduğunu söyleyen İşleyen, "Türkiye'nin bütün örgütlü güçlerine, bütün muhalefetine açık bir şekilde sesleniyoruz: Bekleyen, izleyen, 'yeterince beklersek bu iktidar nasıl olsa gidecek' diyen bir yaklaşımla Türkiye'yi kurtaramayız. Biz bugün sokak sokak, meydan meydan örgütlemeye çalıştığımız bu mücadeleyi hayata geçirmek zorundayız" dedi.

'Tek adam rejiminin sona ermesi tek başına yeterli değil'

İşleyen, sosyalist solun iktidarın düşmesi için muhalefetle diyalog halinde olması gerektiğini, ancak bununla birlikte örgütlü mücadelenin geliştirilmesi ve topluma bekleme çağrısı yapılmaması gerektiğini söyledi. Tek adam rejiminin sona ermesinin tek başına ülkenin sorunlarını çözemeyeceğine işaret eden İşleyen, çözümün devrim niteliğindeki dönüşümlere bağlı olduğunu, bunun da ancak sosyalist solun örgütlü mücadelesiyle gerçekleşebileceğini belirtti.

İşleyen, Türkiye'nin kamucu ve laik bir dönüşümün yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki emperyalist siyasetlerden kopmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Sol sosyalist ittifak çalışmalarının güçlendirileceğini söyleyen İşleyen, yarın Kartal'da düzenlenecek "Devrimci Demokratik Cumhuriyet" mitingine katılım çağrısı yaptı.