SOL Parti'den İzmir'de eylem: Laikliği kazanacağız

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında "evlendirilip" istismara maruz bırakılması skandalına tepkiler sürüyor. SOL Parti İzmir İl Örgütü, Karşıyaka’da laiklik talebiyle sokağa çıktı.

BirGün'ün haberine göre “Tarikat, cemaat iktidarını gönderelim. Laik bir ülke için yürüyoruz” sloganıyla düzenlenen eylemde Karşıyaka İZBAN önünde başlayan yürüyüş Karşıyaka Çarşı girişinde sona erdi.

Eylemde konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen "Bu ülkeyi bir tarikat karanlığına boğdular. İktidar tüm kaynakları tarikatlara aktardı ve bu memleketin üstüne karabasan gibi çöktüler. Biz laikliği kazanmak ve memleketi aydınlık geleceğe taşımak için söz veriyoruz. Laikliği kazanacağız, söz veriyoruz. Dini bir inanç olmaktan çıkarıp din bezirganlarından hesap soracağız. Tarikatlar ve cemaatler hiçbir isim altında örgütlenmeyecek" dedi.

İşleyen, "Tarikatlar ve cemaatlerin okullarına yurtlarına el konulacak ve yoksul halk çocuklarına açılacak. Devletin içindeki tüm tarikat, cemaat kadrolaşmasını dağıtacağız. Cemaatlerin uzantılarını ortadan kaldıracağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın cemaatlerle yaptığı bütün protokollere son vereceğiz. Eğitimi laik ve kamucu bir anlayışla yeniden düzenleyeceğiz. Bu ülkenin hiçbir çocuğu tarikatlara mecbur kalmayacak. Böyle bir ülkeyi kurmak için mücadelemiz sürecek. Bu ülkenin çocuklarına bu kötülükleri yapanlar bu memleketin üstüne kara bulut gibi çökenler bilsin ki karanlığınızın üzerine yürümeye devam edeceğiz ve bu memleketi sizden kurtaracağız" diye konuştu.

SOL Parti PM Üyesi Barış İnce de "Çocuklarımızın, gençlerimizin güvenliği, geleceği için tarikatlar, cemaatler ve bunların rant kapısı olan iktidar tümüyle ülkeden def edilmelidir. Yoksul halkımızı kandırdığınız, çocuklarıyla evlendiğiniz o tarikat düzeninizi, lüks arabalarla gezen şeyhlik zincirinizi, devlet eliyle büyüttüğünüz vakıf şemsiyesindeki şirketlerinizi başınıza yıkacağız. Tüm aydınlık, demokrat, vicdanlı, feraset sahibi yurttaşlarımızı laik bir ülkeyi kurmak çin birlikte mücadeleye davet ediyoruz" dedi.