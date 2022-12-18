Antalya Altınkum Semt Evi'nden çağrı: 'Sübyan Mektebi' istemiyoruz

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Altınkum Semt Evi mahallede açılacak olan "Sübyan Mektebi"ne karşı mücadele başlattı. Gönüllüler mahalle pazarında yaptıkları bildiri çalışmasında komşularını mücadeleye çağırırken "Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz! Korkmayın, inanın, mutlaka yeneceğiz!" dediler.

Altınkum Semt Evi'nin mahalle halkına yaptığı çağrı şu şekilde:

Konyaaltı’nda Sübyan Mektebi istemiyoruz!

"Değerli Komşularımız,

Bildiğiniz gibi ülke gündemi bir kez daha tarikatlardan saçılan pisliklerle çalkalanıyor. İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nda 6 yaşındaki bir kız çocuğumuz tarikatın müritlerinden 29 yaşındaki biriyle evlendirilmiş ve yıllarca cinsel istismar ve tecavüze maruz kalmıştır. Bu ne ilk çocuk istismarıdır ne de son olacaktır.

Aydınlanma ve Cumhuriyet karşıtı olan bu AKP iktidarı bir tarikatlar ve cemaatler koalisyonudur. Ülkemizde yasak olan tarikatlar, AKP Türkiye’sinin baş tacı haline getirilmiştir. Bugün her bakanlığın başını tarikatlar tutmakta; eğitimden sağlığa, yargıdan emniyete kadar tüm kamusal alanlarda tarikatlar, cemaatler cirit atmaktadır. Devlet halkına ücretsiz olarak sunması gereken kamusal faaliyetlerden çekildikçe bu alanlara tarikatlar ve cemaatler üşüşmüştür. Bu tarikatlara bağlı yurt, kreş, sübyan mektebi ve dershanelerde çocuklarımız cumhuriyete ve laikliğe karşı örgütlenmekte, aynı zamanda cinsel istismar ve tecavüze uğramaktadır.

Bu iktidarın ve bu iktidarın koruması altındaki tarikat ve cemaatlerin kadın ve çocuklarımıza yaptıklarını anlatmaya sayfalar yetmez. Vakit tarikatlardan ve onları palazlandıranlardan hesap sorma vaktidir. Çünkü tarikat ve cemaatler topluma zararlıdır. Çünkü tarikat ve cemaatler aydınlığa, akla, bilime, özgürlüğe düşmandır.

Benzer bir sübyan mektebi açma girişimi mahallemizde de gündemdedir. Konyaaltı ilçesi’ndeki İl Müftülük inşaatı kompleksinde müftülük binası yanında sübyan mektebi açma niyeti de vardır.

Altınkum Semt Evi olarak buraya sübyan mektebi değil, çocuklarımız için istismara uğramayacakları laik ve bilimsel eğitim içeriğine sahip ücretsiz kreş veya anaokulu açılması gerektiğini talep etmiştik. Bu talebimizi yineliyoruz.

Bir kez daha söylüyoruz: Bu ülkenin çocukları sahipsiz değildir. Altınkum Semt Evi olarak mahallemize musallat olmuş gericiliği dağıtmak, çocuklarımızı onların karanlık ve kirli ellerinden korumak için ne gerekiyorsa yapacağız.

Mahallemizin siz laik ve aydın emekçilerini de bu mücadeleyi birlikte sürdürmeye davet ediyoruz.

Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz! Korkmayın, inanın, mutlaka yeneceğiz!"