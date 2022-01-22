SOL Parti'den iki kentte kamulaştırma eylemi

SOL Parti Antalya ve İstanbul İl Örgütleri enerji şirketlerinin önünde kamulaştırma eylemleri gerçekleştirdi.

İstanbul'da BEDAŞ Müdürlüğü önünde “Halka Ait Olanı Geri Alacağız” başlıklı bir basın açıklaması yapıldı. Parti üyeleri BEDAŞ binasının önüne giderken polis engeliyle ve barikatlarıyla karşılaşsa da bina önünde kamulaştırma taleplerini dile getirdiler.

“Elektrik haktır satılamaz”, “Halka ait olanı geri alacağız”, “Bu fatura ödenmez, zamlar geri alınsın” sloganları atılırken, "Enerji şirketleri derhal kamulaştırılsın" denildi.

Basın açıklamalarında yapılan zamlarla elektrik faturalarının çok kısa süre içerisinde katbekat arttığı ve bunun nedeninin enerji üretim ve dağıtımın özelleştirilmesi olduğunu belirtildi. AKP’nin izlediği özelleştirme politikalarıyla emekçilerin cebindekinin patronlara aktarıldığı söylenirken, yüksek gelen faturalar sonucunda milyonlarca emekçinin elektriğinin kesildiği ifade edildi.