SOL Parti'den Erdoğan'ın yeniden adaylığına itiraz

AKP ve MHP temsilcileri, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı ile ilgili olarak yöneltilen soruya, "Seçimle ilgili her türlü kararı almak YSK’nın kararındadır. Herkes itirazı yapar, nihai kararı YSK verir mevzuatı dikkate alarak" yanıtını verdi.

Böylece bütün uyarılara rağmen Anayasa’nın 101’inci maddesinde yer alan “Bir kişi en fazla iki dönem cumhurbaşkanı seçilebilir” ifadesinin fiilî olarak delinmesi yolunda Cumhur İttifakı tarafından ilk adım atılmış oldu.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, SOL Parti, Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz dilekçesini sundu. Dilekçede, Erdoğan'ın adaylığının kabul edilmemesinin karar verilmesi talep edildi.

İtiraz dilekçesinde, "Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart 2023 tarihinde Anayasa’nın 116/2’nci maddesi uyarına seçimlerin yenilenmesi kararı almıştır. Anayasa’nın 2007 yılında değiştirilen 101/2’nci maddesine göre, 'Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.' Anayasa’nın 101. maddesinde 2017 yılında değişiklik yapılmış ise de 101/2’nci fıkra içeriğinde yani bu fıkrada bir değişiklik yapılmamıştır. 2017 yılında Anayasa’da değişiklik yapılırken, Cumhurbaşkanı’nın yetki ve görevleri de artırılmış, ancak bu değişiklik öncesindeki seçimlerin 101/2’nci maddesi dışında kaldığı yolunda Anayasa’ya bir geçici madde de konulmamıştır" denildi.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Erdoğan, 2014 ve 2018 yıllarında 2 kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Seçimlerin yenilenmesi kararı, TBMM tarafından değil Cumhurbaşkanı tarafından alındığı için Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 101/2, 116/3’ncü maddelerindeki ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Yasası’nın 3/2’nci maddesindeki düzenlemeler uyarınca Cumhurbaşkanı adayı gösterilemez. Yasama organının bazı konularda çıkarabileceği yasaları, Cumhurbaşkanı’nın kararname adı altında çıkarabilmesi nedeniyle, adaylık engeline rağmen yapılan işlemle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 1. Protokolü’nün 3. maddesine de aykırılık yaratılmıştır."