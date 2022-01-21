SOL Parti yöneticilerine 'Erdoğan'a hakaret' davası

SOL Parti Artvin İl Yöneticisi Necmettin Yenigül ve Hopa İlçe Başkanı Tanju Gümüşkaya ile Hopa İlçe Yöneticileri Mehmet Emin Yıldırım ve Ali Rıza Özgen'e Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı.

BirGün’ün haberine göre, davanın gerekçesi olaraksa SOL Parti yöneticilerinin paylaştıkları SOL Bülten Temmuz sayısındaki "Tek adam rejimi gidecek, halk yönetecek", "Asıl sorun bu rejimin kendisinde, asıl sorun ucube tek adam rejiminin kendisinde" ibareleri gösterildi.

SOL Parti üyelerine 2021 yılı Aralık ayında açılan davanın ilk duruşması 25 Ocak Salı günü görülecek.

Dava avukatlarından Deniz Demirdöğen duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Biz derhal beraat talebimizi dile getireceğiz. Umuyoruz ki bu yargılamadan beraat kararı alalım. Aksi durumda Türkiye’de artık demokratik toplumun ortadan kalktığı, muhalefetin hiçbir eleştirisine tahammül edilemeyen bir durum mahkemede nezdinde de onaylanmış olacak" dedi.