SOL Parti: Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer almayacağız

İttifak protokollerinin YSK'ya teslimi için son güne girilirken SOL Parti, Emek ve Özgürlük İttifakı'na katılmayacağını duyurdu.

Artı Gerçek'e konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Tombul, Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği’nin seçimde işbirliği yapabilmesi konusunda HDP ile üç kez görüştüklerini belirterek şunları söyledi: “İttifaka, seçime Sol Parti olarak kendi kimliğimizle gireceğimizi belirttik. Emek ve Özgürlük İttifakı ile Sosyalist Güç Birliği’ni yan yana getiren bir adım atılabilirse seçim işbirliği için bunu önemsediğimizi ve bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi ifade ettik. Ancak bize, Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçime girme önerisinde bulunuldu ve bazı kentlerde seçime girmememiz istendi. Biz de Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bir parçası olmadığımızı belirttik. Biz, bir seçim işbirliğini önemsiyoruz. Dolayısıyla bu seçim işbirliğinin isminin, her iki bloku temsil eden bir isim olması gerektiğini söyledik.”

Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan, isim konusunda bir değişikliğin söz konusu olmadığı ve SOL Parti'nin bazı kentlerde seçime girmemesi konusundaki kararlarından vazgeçmedikleri yönünde bir geri dönüş aldıklarını ve bu koşullarda seçim işbirliğinin mümkün olmadığını belirten Tombul, “Emek ve Özgürlük İttifakı'nın üyesi değiliz. Bu ittifakın kendi üyelerine yaptığı öneriler bizi bağlamıyor. Bunlar ittifak içi tartışmalardır. Bugün itibarıyla seçim işbirliği arayışımıza bir karşılık bulamadık. Ama şunu söylemek gerekir ki biz seçim sürecinde ve seçimden sonra da HDP ve Emek ve Özgürlük İttifakı’yla dayanışma ve işbirliğini sürdürmekte kararlıyız. Seçime kendi kimliğimizle, Sosyalist Güç Birliği olarak giriyoruz” dedi.