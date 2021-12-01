SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesine miting çalışması nedeniyle soruşturma açıldı

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer’e, Çorum’da dağıttığı partinin merkezi bildirisi nedeniyle iki ayrı soruşturma açıldı. Başer, Ankara’da ifade verdi.

Birgün'de yer alan habere göre SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, partisinin “Devrimci Demokratik Cumhuriyet” mitingleri için Türkiye genelinde düzenlenen faaliyetler kapsamında Çorum’da bildiri dağıtıma katıldı. Başer’e, bildiri dağıtımı nedeniyle hem toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet (izinsiz bildiri dağıtımı) suçlamasıyla, hem de Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla iki ayrı soruşturma açıldı.

Ankara’da, polis merkezinde ifade veren SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer, suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Başer, ifadesinde, “Bu çalışmaları yapmak en doğal yasal hakkımız ve Başkanlar Kurulu üyesi olarak da benim görevimdir. Aksine bu çalışmaların yapılmasına engel olunması, soruşturma açılması TCK’ye göre siyasi parti faaliyetini engelleme suçunu oluşturur. Aksine bu soruşturmayı açanlar suç işlemektedir” dedi.

'Uçurumun kenarına geldiniz'

İfadesini vermesinin ardından konu hakkında açıklama yapan Başer, iktidara seslenerek, “Buradan siyaset yapma hakkımızı elimizden almaya çalışan tek adam rejimine bir kez daha seslenmek istiyoruz; yolun sonuna geldiniz. Uyguladığınız ekonomi politikaları halkı işsizliğe, açlığa, yoksulluğa sürüklemekte. Gözünüzü halkın sorunlarına kapattınız, kulağınızı tıkadınız. Kendi ikbal ve bekanız için her yolu mubah görüyorsunuz” dedi.

“Ne bu baskılar ne de şiddet politikalarınız bizi yıldıramaz” diyerek sözlerini sürdüren Başer, “Uçurumun kenarına geldiniz. Siyaseti de sadece tekelinize aldığınızı ve her şeyi kendinizin bildiğinizi sanıyorsunuz. Ama artık yeter, halkın isyanı örgütlü bir güce dönüşecek. Onurlu davranın, istifa edin. Hükümet istifa” ifadelerini kullandı.

Avukat Özdem: Soruşturmanın açılmasına neden olanlar suç işliyor

İlknur Başer’in avukatı Gizem Özdem asıl böyle bir soruşturma açılmasının suç niteliği taşıdığını söyledi.

“Bahsi geçen soruşturmayı kişilere yönelik bir soruşturma olarak değil SOL Parti'ye yönelik bir soruşturma olarak değerlendirmemiz gerekir” diyen Avukat Özdem, “Nitekim soruşturmaya konu olan bildiri SOL Parti imzasını taşımaktadır ve soruşturma açılan kişiler de partinin çeşitli düzeyde temsilcileri ile üyeleridir. Siyasi partilerin politikalarını halka anlatmaları en doğal ve Anayasa ile korunan haklarıdır. Dolayısıyla bu soruşturma tamamen iktidarın baskı politikalarının bir yansıması olarak açılmıştır” ifadelerini kullandı.

Özdem, soruşturmada suçlamaya muhatap olan eylemlerin Anayasal koruma altında olan düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının kullanılması olduğunu vurgulayarak, “Burada bir suçtan bahsedilecekse o da bu soruşturmanın açılmasına neden olanların işlediği ve TCK madde 114 ile düzenlenen siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçudur” dedi.