soL Kültür | Türkiye'de göçmen sanatçı olmak

Göç ve sanat konusuna odaklanılan soL Kültür’ün bu haftaki programına İranlı müzisyen, def eğitmeni ve koro şefi Sami Hosseini konuk oluyor.

Üretimlerini 2012 yılında yerleştiği İzmir’de devam ettiren sanatçı ile Türkiye’de göçmen bir sanatçı olmak üzerine gerçekleştirilen sohbetin ardından program sinemada göç manzaralarıyla devam ediyor.

İzleme önerilerinde, dünyanın farklı yerlerinde çeşitli nedenlerle evlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda kalan insanların hikayelerini beyaz perdeye taşıyan filmlerden oluşan bir seçki paylaşılıyor.