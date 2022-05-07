soL Kültür | 'Tiyatromuzu Savunuyoruz' açıklaması neden yapıldı?

soL Kültür’e bu hafta kamusal sanat tartışmalarına odaklanıyoruz. Program konuğumuz Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nden Tunç Tatoğlu ile geçtiğimiz günlerde çok sayıda tiyatro emekçisi, tiyatro sahnesi ve kurumun imzası ile yapılan “Halkımızın ezilmesine ve sanatın tasfiyesine karşı tiyatromuzu savunuyoruz" başlıklı açıklama ve kamusal tiyatro üzerine gerçekleştireceğimiz sohbetin ardından, açıklamaya destek veren Prof. Dr. Sacit Hadi Akdede, Cezmi Baskın, Barış Celiloğlu, Senan Kara, Levent Üzümcü'nün mesajlarını paylaşacağız.

Haftanın önerileri olan Arjantinli yönetmen Fernando Solanas’tan tiyatro ve sanatı odağına alan bir film, 2016 yılında kaybettiğimiz usta yazar Tahsin Yücel’in gelecekte her şeyin özelleştirildiği distopik bir ortamda geçen, bugün yaşadığımız toplumsal çürümeye ışık tutan romanı ve Orhan Veli’nin nüktedan üslubunu özgün bir şekilde müziğe yansıtan bir Timur Selçuk şarkısı ile programımız devam edecek.