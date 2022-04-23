soL Kültür | Editör Nihal Ünver ile çocuk kitapları üzerine

soL TV'de yayınlanan soL Kültür’de bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk edebiyatı üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.

Programa konuk olan çocuk kitabı editörü Nihal Ünver’le çocuklar için kitap seçimi, çocuklara okuma alışkanlıklarının kazandırılması, masallar ve çocuklar için üretilen digital kitaplar konuşuldu.

Sohbetin ardından çocuklar için programın sonunda Aziz Nesin’in şiirlerinin yer aldığı bir kitap, hayvan sevgisi, dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan animasyon film ve barış, doğa, özgürlük, hayal kurma, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi temalarda şarkılar üreten Grup Şudabap’tan bir şarkı önerisi yer alıyor.