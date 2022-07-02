soL Kültür | Ahmet Büke ile 'Deli İbram Divanı' üzerine

soL TV'nin YouTube kanalında yayınlanan soL Kültür programında bu hafta öykü ve roman yazarı Ahmet Büke konuk edildi. Büke ile edebiyat ve son romanı "Deli İbram Divanı" üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.

Sohbetin ardından yine haftanın önerileri paylaşıldı. İtalyan Yönetmen Francesco Rossi’nin, Carlo Levi’nin otobiyografik romanından uyarladığı ve Mussolini İtalya’sında politik bir sürgünün hayatını ele aldığı bir filmi, Orhan Kemal’in Çukurova’da “bir lokma ekmek için kötü iş şartları içinde zehir gibi bir hayatı yaşayanları” anlattığı romanı ve Bulutsuzluk Özlemi’nin Nâzım Hikmet’in “Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı”nın rock oratoryo formunda bestelediği albümü ile programımız devam ediyor.