soL Haber Portalı 15. yılını devirdi

1998'de bu isim yayın dünyamıza girdi. Neden bu kadar geç oldu? Ön eki arka eki olan bir sürü yayın vardı evet ama düpedüz sol niye 1998 yılını bekledi? Bir dönem belki herkes solcu olduğundan, bir başka dönemde liberal sağcıların "sağ - sol yok, bunlar geçmişte kaldı" hikayelerine solcular da ikna olmuş göründüğü için, belki daha çok da şöyle sol, böyle sol değil, düpedüz ve bütünüyle sol adıyla meydana çıkmak herkesin cesaret edemediği bir şey olduğu için olabilir.
23 yıl önce soL
Türban neyi örtüyor?
1998'de soL dergisini çıkartmaya başlayan kolektif için bu cesaretin kaynağı görev ve sorumluluk oldu. 12 Eylül'ü izleyen 18 yılda (kökleri öncesinde olan pratiklerle) solu şekilsizleştiren, soldan başka her şeye benzetenler bir yanda solun artık bittiğini ilan edenler bir yanda... Ve hepsi karşımızdaydı.
soL adıyla bu tabloya müdahale edenler gerçekten de her şeyle karşılaştılar ama "bu ne biçim sol" diyen de "sol size mi kaldı" diye diklenen de olmadı.
1998 yılı Nisan'ında çıkan sayısında soL böyle diyordu: "Sol, değerlerini savunmalı."
Bu dergi, "aylık, siyaset, bilim kültür ve sanat dergisi" olarak tanımlıyordu kendisini.
Ülkenin düşünce dünyasına bir politik müdahale olduğu, ülke siyasetinde hüküm süren curcunaya bir entelektüel şiddet uygulamak için atılmış bir adım olduğu açık.
İlk sayının başlığı buydu: Türban neyi örtüyor?
Türkiye solunun geniş kesimleri, üniversite kapılarına dayanıp "akademide kapanma özgürlüğünü" savunan genç kadın islamcı militanların "özgürlük mücadelesine" ikna olmuş görünürken yola çıktı soL. Bu akıl kilitlenmesine vurarak.
İzleyen yıllarda ilkeleri ve üzerine kurulduğu temel dışında her şeyi sık sık değişti soL'un. Tabii bir de adı ve logosu dışında.
Haftalık dergi, aylık dergi, tabloid boy, dergi boyu, gazete boyu...
2006 yılının 22 Mayıs'ındaysa yeni bir sayfa açıldı soL'da.
soL Haber sitesi, www.sol.org.tr adresinden internet üzerinde yayına başladı. 15 yıl önce.
Günlük olarak yenilenen bir haber sitesiydi. soL Günlük Siyasi Gazete.
31 Mayıs 2008 sabahı okurlarına "Yeni bir başlangıç için şimdilik son" başlığıyla ulaştı. Günlük siyasi gazete, sürekli güncellenen bir haber sitesine dönüşüyordu.
2008: soL artık soL Portal
16 Haziran 2008'deyse artık soL Portal yayındaydı.1
www.sol.org.tr, haber.sol.org.tr, sol.org.tr...
soL Haber 15. yılını devirdi.
Geride bıraktığımız yıllarda soL'un internet yayıncılığına internet televizyonu da eklendi.
Biz soL'da kaldık. Siz de...
soL'da kalın.
soL birleşti!
Takip eden okurlarımız unutmamış olmalı. 2020 yılının 6 Nisanında soL önemli bir şekil değişikliğine gitti. "Şekil" dediğimiz, renk, tasarım ya da sunumun ötesindeydi. soL Haber sürekli güncellenen bir haber yayınını sürdürürken aynı tasarım içinde her sabah yenilenen bir günlük internet gazetesi olarak da yayında olacaktı. Internet okur yazarlığının biraz deforme olmuş bazı alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla attığımız bu adım sırasında teknik zorunluluklar nedeniyle haber.sol.org.tr'yi geride bırakmak zorunda kaldık.
6 Nisan 2020'den önce yayınlanmış tüm haberlerimiz haber.sol.org.tr adresinde yayında dururken, tüm yeni içerik sol.org.tr adresinden, yeni tasarım ve değişmiş teknik altyapıyla yayınlanıyordu. soL'u bölmüştük!
1 yıldan biraz fazla bir süre sonra bu bölünmüşlüğe (!) son verdik. Daha doğrusu haber.sol.org.tr altında yayınlamış olduğumuz tüm içerik 6 Nisan 2020'de yaşama başlayan altyapı ve tasarıma taşınmış oldu. Bir yıl kadar bir süre boyunca bazı yazı, makale ve haberlerimiz haber.sol.org.tr adresinden, bazılarıysa sol.org.tr'den ulaşılabilir durumdaydı.
8 Mayıs 2021'de bu ayrılık sona erdi. soL Portal'ın "Nerede kalmıştık?" başlıklı yazısından başlayarak 240 bine yakın haber/yazı/makale girişi artık haber.sol.org.tr altında.
Bir küçük müjde daha: Önümüzdeki günlerde gelişkin bir site içi arama işlevini de okurlarımızın kullanımına açmış olacağız.
- 1. 15 yıl önce soL'un internetteki macerasının başlangıç noktası olan Günlük Siyasi Gazete'ye arsiv.sol.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.