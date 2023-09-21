'Sokullu'da Rönesans'ın yeni dönem etkinlikleri başlıyor

Ankara Sokullu Semt Evi’nde önemli bilim insanı, sanatçı, edebiyatçı ve mimarın eserlerini tanıtıp konferanslar verdiği ve dost kurumların katkılarıyla gerçekleşen "Sokullu’da Rönesans" etkinlikleri yeni dönem takvimini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl başlayan ve birçok sanatçı, aydın, yazar ve akademisyenin katkı sunduğu çalışmalar bu sene de devam ediyor.

Ekim, Kasım ve Aralık ayında da devam edecek "Sokullu'da Rönesans" etkinliklerinin Sokullu Semt Evi tarafından ilan edilen "Sonbahar-kış izlencesi" şöyle:

24 Eylül 15.00- Belgesel Gösterimi & Söyleşi

Asfaltın Altında Dereler Var!

Konuşmacı: Yasin SEMİZ



8 Ekim 15.00- Söyleşi

Antik Dna Çalışmaları Tarih Öncesi Anadolu Tarihine Nasıl Katkı Yaptı?

Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet SOMEL

15 Ekim 15.00- Söyleşi & Dinleti

TKP’nin ve Cumhuriyet’in 100. Yılları Resim Sergilerinin Anlamı

Konuşmacı: İrfan ERTEL

12 Kasım 15.00– Söyleşi

Kasabadan Modernist Başkente: Ankara

Konuşmacı: Dr. Deniz ALTAY BAYKAN



26 Kasım 15.00- Belgesel Gösterimi & Söyleşi

Nâzım’ın Küba Seyahati Belgeseli

Konuşmacı: Çağrı KINIKOĞLU

10 Aralık 15.00- Söyleşi

İstanbul’un Toplumsal Mücadeleler Tarihi: Kentsel Mekânın Siyasallığını Düşünmek

Konuşmacı: Doç. Dr. Kaya TOKMAKÇIOĞLU



24 Aralık 15.00- Söyleşi

Kapitalizme Geçiş Tartışmaları Ve Osmanlı Toplumu

Konuşmacı: Prof. Dr. Oğuz OYAN