'Sokullu'da Rönesans'ın yeni dönem etkinlikleri başlıyor

Ankara Sokullu Semt Evi’nde önemli bilim insanı, sanatçı, edebiyatçı ve mimarın eserlerini tanıtıp konferanslar verdiği ve dost kurumların katkılarıyla gerçekleşen "Sokullu’da Rönesans" etkinlikleri yeni dönem takvimini duyurdu.
Geçtiğimiz yıl başlayan ve birçok sanatçı, aydın, yazar ve akademisyenin katkı sunduğu çalışmalar bu sene de devam ediyor.
Ekim, Kasım ve Aralık ayında da devam edecek "Sokullu'da Rönesans" etkinliklerinin Sokullu Semt Evi tarafından ilan edilen "Sonbahar-kış izlencesi" şöyle:
24 Eylül 15.00- Belgesel Gösterimi & Söyleşi
Asfaltın Altında Dereler Var!
Konuşmacı: Yasin SEMİZ
8 Ekim 15.00- Söyleşi
Antik Dna Çalışmaları Tarih Öncesi Anadolu Tarihine Nasıl Katkı Yaptı?
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet SOMEL
15 Ekim 15.00- Söyleşi & Dinleti
TKP’nin ve Cumhuriyet’in 100. Yılları Resim Sergilerinin Anlamı
Konuşmacı: İrfan ERTEL
12 Kasım 15.00– Söyleşi
Kasabadan Modernist Başkente: Ankara
Konuşmacı: Dr. Deniz ALTAY BAYKAN
26 Kasım 15.00- Belgesel Gösterimi & Söyleşi
Nâzım’ın Küba Seyahati Belgeseli
Konuşmacı: Çağrı KINIKOĞLU
10 Aralık 15.00- Söyleşi
İstanbul’un Toplumsal Mücadeleler Tarihi: Kentsel Mekânın Siyasallığını Düşünmek
Konuşmacı: Doç. Dr. Kaya TOKMAKÇIOĞLU
24 Aralık 15.00- Söyleşi
Kapitalizme Geçiş Tartışmaları Ve Osmanlı Toplumu
Konuşmacı: Prof. Dr. Oğuz OYAN
Sokullu’da Rönesans devam ediyor!— Sokullu Semt Evi (@sokullusemtevi) September 19, 2023
2023 Sonbahar-Kış İzlencesihttps://t.co/Q47eNvKVCk pic.twitter.com/XPhVGwF0ca