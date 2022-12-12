'Sokullu’da Rönesans' başlıyor!

Ankara Sokullu Semt Evi’nde aydınların katılımı ile “Sokullu’da Rönesans” çalışması Aralık ayı içinde başlayacak. Bu çalışma doğrultusunda birçok önemli bilim insanı, sanatçı, edebiyatçı ve mimar eserlerini tanıtacak ve konferans verecek.

Sokullu Semt Evi çalışmaya dair izlenceyi duyurdu:

18 Aralık 2022 Pazar 15.00

Konferans: İnsanlık Tarihine Antik DNA’dan Bakmak: Nobel 2022 Konuşmacı: Dr. Ezgi ALTINIŞIK

25 Aralık 2022 Pazar 15.00

Söyleşi: Politika ve Poetika

Konuşmacı: Ahmet TELLİ

8 Ocak 2023 Pazar 15.00

Söyleşi & Dinleti: Türkülerle Ruhi Su Katılımcılar: Tuncer TERCAN -Oğuz GEMALMAZ

29 Ocak 2023 Pazar 15.00

Söyleşi: Türkiye’de Aşının Toplumsal Anlamı ve Aşı Karşıtlığı

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Erhan NALÇACI

Konuşmacı: Prof. Dr. Esin ŞENOL

4 Şubat 2023 Cumartesi 15.00

Söyleşi: İnsan Bencil Mi?

Konuşmacı: Doç. Dr. Nevzat Evrim ÖNAL

25 Şubat 2023 Cumartesi 15.00

Söyleşi: Cumhuriyet Ankarası’nın Tahrip Edilmesi

Kolaylaştırıcı: Ali Haydar ALTEKİN Konuşmacı: Tezcan KARAKUŞ CANDAN