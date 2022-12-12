Cağaloğlu Anadolu Lisesi önünde protesto: Cafer Koçyiğit derhal görevden alınmalı

Geçtiğimiz hafta İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını tarikat müridiyle evlendirmesi ortaya çıkmış ve tüm ülkede infial yaratmıştı.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ne müdür olarak atanan Cafer Koçyiğit'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bu istismarı savunması tepkilere yol açtı.

Okul müdürünün paylaşımları üzerine Cağaloğlu Lisesi Okul Aile Birliği ve Mezunlar Derneği de sosyal medya hesapları üzerinden laik ve bilimsel bir eğitim vurgusu yaparak müdüre tepki gösterdi.

Bugün, Fatih sakinleri bir eğitimcinin istismar savunusu yapmasına sessiz kalmayarak okul çıkışında okul müdürü Cafer Koçyiğit’i protesto etti. Fatih halkı ve Solcu Liseliler “Tarikat ve cemaatler kapatılsın” diyerek Koçyiğit’in derhal görevden alınmasını talep etti.

Okul mezunları, Fatih’te okuyan liseli öğrenciler ve bölge sakinleri söz aldı.

'Tarikatçılara açık destek veren müdür derhal görevden alınmalıdır'

Okul mezunlarından Can Kuyumcuoğlu şunları söyledi:

“2014 yılında iktidar tarafından proje okul kapsamına alınan lisemiz bu süreçte birçok gerici uygulamalara ve zorbalıklara maruz kaldı. Birçok değerli hocamız başka okullara sürgün edildi, sevgili hocamız Mustafa Turgut İmam Hatip okuluna sürüldükten kısa bir süre sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu yıllar içerisinde göreve getirilen okul müdürü Necati Yener öğrenci düşmanı hareket ve tavırlarıyla ön plana çıktı. Birçok kez öğrencilere hakaret ve tehditlerle gündeme gelen Necati Yener, bununla yetinmeyip bazı öğrencilere hakaret davası açtı, mezunları okula almayarak okulla bağını koparmaya çalıştı. Lisemizdeki bu gerici dönüşüm bu yıl liseye müdür olarak getirilen Cafer Koçyiğit’in, Hiranur Vakfı’nda bir kızın 6 yaşında evlendirilip senelerce cinsel istismara maruz bırakılmasına dair haberleri hedef alması noktasına kadar vardı. Tarikatçılara açık destek veren müdür, laik ve bilimsel eğitimi hedef alan gerici politikaların net bir yansımasıdır. Ülkemizin en köklü liselerinden biri olan okulumuzun tarikatlara bağlılığını açıkça dile getiren, dini referans ve beyanlarda bulunan kişilerin idaresine verilmesi asla kabul edilemez. İlerici değerlerden, bilimsel eğitimin temel ilkelerinden tamamen uzak olan Cafer Koçyiğit derhal görevden alınmalıdır.”

Fatih bölgesindeki başka okuldan bir Solcu Liseli ise şunları söyledi:

“Ben de Cağaloğlu’ndakiler gibi bir liseliyim, 12. sınıfım. Aslında Türkiye’de okuyan tüm liseliler olarak hepimizin sorunlarının ortak olduğunu biliyoruz. Bu sorun ekonomi olur, okullarımızdaki okullara giren tarikatlar ve gerici yapılanmalar olur. Hepimizin başına gelen ortak olaylar. Biz bugün, dün olduğu gibi Fatih Solcu Liseliler olarak yine tarikatlara, okullardaki gerici yapılanmalara karşı mücadele ediyoruz. Sizleri de Fatih Solcu Liselilerle beraber okullarımızda, sınıflarımızda bu gericiliğe karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.”

Yapılan açıklamada “Biz burada, TKP’nin semt evlerinde, okullarda, Solcu Liseliler olarak liselerde, mücadele eden insanlar olarak bu ülkeyi yeniden bilimsel ve laik temeller üzerine kuracağız” denilerek beraber mücadele etme çağrısı yapıldı.