'Sokullu'da Rönesans' başladı: 'İnsanlık Tarihine Antik DNA’dan Bakmak'

Ankara Sokullu Semt Evi’nde birçok önemli bilim insanı, sanatçı, edebiyatçı ve mimarın eserlerini tanıtıp konferanslar vereceği "Sokullu’da Rönesans" çalışması bugün Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Dr. Ezgi Altınışık’ın ¨İnsanlık Tarihine Antik DNA’dan Bakmak: Nobel 2022¨ başlıklı sunumu ile başladı.

Sokullu Semt Evi’nde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Av. Deniz Aksoy yaptı. Konuşmasında "Sokullu’da Rönesans" çalışmasının kapsamından bahseden Aksoy, çalışmanın paydaşları arasında Herkese Bilim ve Teknoloji Dergisi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Düşünce Topluluğu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydınlanma ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu ve ODTÜ Bilim ve Gelecek Topluluğu olduğunu belirtti.

Etkinliğe mahallelilerin yanı sıra pek üniversite öğrencilerinin yoğun katılımı dikkat çekti.

Sokullu’da Rönesans çalışmaları 25 Aralık Pazar günü saat 15.00’te şair Ahmet Telli’nin katılacağı "Politika ve Poetika" başlıklı etkinlikle devam edecek.