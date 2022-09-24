Sokullu ve Cebeci semt evleri açılıyor

Türkiye Komünist Partisi ülkenin her yerinde semt evleri, köy evleri ve işçi evleri açmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaptığı büyük etkinliklerin ardından sayısı doksana yaklaşan yerlerin açılışına hız vereceğini açıklayan TKP, bugün Ankara'da iki semt evinin açılışını birden yapıyor.

Sokullu Semt Evi saat 16.00'da TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın, Cebeci Semt Evi saat 17.00'de TKP Merkez Komite Üyesi Ozan Yılmaz'ın katılımlarıyla açılıyor.

'Umut ve mücadele daha da büyüsün diye semt evlerimiz var'

Yeni yerlerle birlikte sayıları Ankara'da 11 olacak semt evleriyle ilgili konuşan TKP Merkez Komite üyesi ve Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, semt evlerinin varlığını emekçilerin hayatını kuşatan umutsuzluk, çaresizlik, karamsarlık ve yalnızlığın karşında artan direnci ve umudu büyütmek olarak tarif etti. Arikan şöyle konuştu:

"Emekçiler, gençler, kadınlar yalnız hissetmesin, umut ve mücadele daha da büyüsün, güçlensin diye semt evlerimiz var. Doğukent’te yoldaşlarımız bir mahallenin nasıl bir dayanışmayla ayağa kaldırılacağının en güzel örneklerinden birini gösteriyor, Sincan’da işçilerin uzun süredir kendilerine ait bir evi var, direnç de oradan çıkıyor, umut da. Seyran, Esat, İncirli, Ayrancı, Aydınlıkevler, Batıkent, İlker ve Tuzluçayır... Buralarda büyüyen dayanışmanın, birlikte üretmenin ve mücadelenin henüz parçası olamayanları bir kez daha semt evlerimize, kendi evlerine beklediğimizi iletelim. Şimdi bu semt evlerine Sokullu ve Cebeci'de yenileri eklenecek. Umudun iki yeni adrese daha taşınması oldukça sevindirici ama yetmediğini biliyoruz. Yenileri için şimdiden kolları sıvadık, 24 Eylül için ise emekçileri kendi semt evlerinin açılışına bekliyoruz."