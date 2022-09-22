TKP'den bu haftasonu 4 semt ve işçi evi açılışı daha

Türkiye Komünist Partisi ülkenin her yerinde semt evleri, köy evleri ve işçi evleri açmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaptığı büyük etkinliklerin ardından sayısı doksana yaklaşan yerlerin açılışına hız vereceğini açıklayan TKP, Balıkesir Bandırma ve Bursa Mudanya semt evlerini açmıştı. Bu hafta sonu ise İstanbul Esenyurt'ta bir işçi evi, Gebze Çayırova'da, Ankara Cebeci ve Sokullu'da da semt evleri açacağını duyurdu.

Emekçi mahallelerinde dayanışmanın adresleri olmayı hedefleyen semt evlerinde, mahalle sakinleri, yaşam koşullarının her geçen gün daha da zorlaştığı günümüzde, yoksulluk ve hayat pahalılığıyla hep birlikte mücadele etmenin yollarını üretmeye çalışıyor. Semt evlerinde bunun yanı sıra her mahallenin kendi gündemiyle ilgili o mahallede yaşayan emekçiler birlikte düşünüp, çözüm ve mücadele yollarını da birlikte örüyorlar.

Bu hafta sonu dört yeni açılış

TKP 24 Eylül'de Ankara'nın iki farklı yerinde semt evi açılışı yapacak. 16.00'da Sokullu'daki açılışa TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katılırken, 17.00'de Cebeci'de gerçekleşecek açılışa TKP Merkez Komite üyesi Ozan Yılmaz katılacak. 25 Eylül Pazar günü ise Gebze Çayırova'da saat 17.00'de Özgürlük Mahallesi'nde bir semt evi açılışı ve İstanbul Esenyurt'ta saat 16.00'da bir işçi evi açılışı gerçekleşecek. Çayırova'daki açılışa TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş katılırken, Esenyurt İşçi Evi'nin açılışına TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan katılacak.

'Umut ve mücadele daha da büyüsün diye semt evlerimiz var'

Hafta sonu açılacak yeni yerlerle birlikte sayıları Ankara'da 11 olacak semt evleriyle ilgili TKP Merkez Komite üyesi ve aynı zamanda Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, semt evlerinin varlığını emekçilerin hayatını kuşatan umutsuzluk, çaresizlik, karamsarlık ve yalnızlığın karşında artan direnci ve umudu büyütmek olarak tarif etti ve şu açıklamada bulundu:

"Emekçiler, gençler, kadınlar yalnız hissetmesin, umut ve mücadele daha da büyüsün, güçlensin diye semt evlerimiz var. Doğukent’te yoldaşlarımız bir mahallenin nasıl bir dayanışmayla ayağa kaldırılacağının en güzel örneklerinden birini gösteriyor, Sincan’da işçilerin uzun süredir kendilerine ait bir evi var, direnç de oradan çıkıyor, umut da. Seyran, Esat, İncirli, Ayrancı, Aydınlıkevler, Batıkent, İlker ve Tuzluçayır... Buralarda büyüyen dayanışmanın, birlikte üretmenin ve mücadelenin henüz parçası olamayanları bir kez daha semt evlerimize, kendi evlerine beklediğimizi iletelim. Şimdi bu semt evlerine Sokullu ve Cebeci'de yenileri eklenecek. Umudun iki yeni adrese daha taşınması oldukça sevindirici ama yetmediğini biliyoruz. Yenileri için şimdiden kolları sıvadık, 24 Eylül için ise emekçileri kendi semt evlerinin açılışına bekliyoruz."