Sokak röportajında Bahçeli'yi eleştiren kişiye özür dilettiler

"Kendine Muhabir" adlı Youtube kanalında yayınlanan bir röportajda MHP'li şahıs MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki göstermişti.

"Bozkurt Caps" adlı Twitter hesabından yayımlanan videoda, Devlet Bahçeli'yi eleştiren kişinin özür videosu paylaşıldı.

Paylaşılan videoya, "Sokak röportajcılarının gazıyla MHP ve Cumhur ittifakına MHP'li olmadığı halde MHP'liymiş gibi hakaretler yağdıran şahıs sosyal medya sayfasından özür dilemiş... 'Kalabalıkta artistlik yapanın tenhada özrü kabul olmaz'" denildi.

Sosyal medyada özür videosunun zorla çektirildiği yorumları yapıldı.