Af tartışması alevlenmişti: MHP'li isim Bakan Bozdağ'la görüşmüştü, ne konuştukları belli oldu

MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

MHP’li Yıldız, Bozdağ’dan ‘infaz hesaplamasının gözden geçirilmesini’ isteyeceğini bildirdi. Yıldız, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, “İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini Sayın Adalet Bakanımıza bugün anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Af tartışmalarını alevlendirdi

Daha önce yapılan af düzenlemelerinin mimarı olan Feti Yıldız’ın Bakan Bozdağ’la görüşecek olması, yakın zamanda gündeme gelen af tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, köşesinde MHP’li Yıldız’la yaptığı görüşmeyi aktardı.

'Müvekkiliğini üstlendiği iki mahkumun karşılaştığı durumu aktarmış'

Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Ortak işledikleri suçtan aynı cezayı almış, farklı cezaevlerini tercih eden iki kişinin hapishanede kalma sürelerinde 6-8 ay arasında fark olur mu? Varsayalım ki her ikisi de ortak işledikleri suçtan 7 yıl 8 ay aldı… Bunlardan birinin 8 ay önce serbest kalırken, farklı cezaevinde hapis yatan diğerinin serbest kalamaması nasıl izah edilir?

Bir süredir MHP’nin af düzenlemesi üzerinde çalıştığına ilişkin haberlerin kaynağını da bu durum oluşturmuş.

Avukat da olan MHP’nin hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile dünkü görüşmesinde müvekkilliğini üstlendiği iki mahkumun karşılaştığı bu durumu aktarmış.

Sorunun mahkumlar cezaevine girerken düzenlenen ve “Müddetname” olarak isimlendirilen belgede yapılan hesaplama hatalarından kaynaklandığını belirtmiş.

Her cezaevinin kendine göre bir müddetname düzenleme yapması yerine, merkezi bir sistemin işlemesi gerektiğine vurgu yapmış.”

Müvekillerini anlatmış

Habertürk yazarı Sarıkaya, MHP’li Yıldız’la yaptığı görüşmeyi ise şöyle aktardı:

“Yıldız ile dün telefonda sohbet ederken, aynı suçtan mahkum, ve hüküm süreleri aynı olan avukatlığını üstlendiği iki kişiden birinin Tekirdağ, diğerinin Bursa cezaevine gönderildiğini belirtti.

‘İkisinin yatış süreci birbirinden 6 ay farklı’ dedi.

Başka örneklerin de elinde bulunduğunu, hükümlünün cezaevine girmesi sonrası savcılık tarafından kalış süresini belirlemek için düzenlenen müddetname belgesinde yapılan hesap hatalarından kaynaklandığını söyledi.

‘Hatanın kaynağı da bazı cezaevlerinin kanunlarda yer alan geçmiş yıllardaki indirim sürelerinin hükümlü lehine işletilmemiş olması…’ dedi.

Örnek gösterdiği müvekkilinden birinin yattığı cezaevinin müddetnamede suçun işlediği 2015 öncesi hükümlü lehine olan hükümlerin uyguladığını, diğerinin ise bunu görmezden geldiği için aynı cezayı alan kişiyi daha uzun süre yatırdığını vurguladı.”

'Ne affı, af düzenlemesi yapsak açıktan söylerim'

Yıldız’ın af düzenlemesi yapmadıklarını söylediğini aktaran Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakan Bozdağ ile görüşmesinde bunu dile getirdiğini söylerken, şu cümlesi önemliydi:

‘Birileri çıkmış af düzenlemesi diyor… Ne affı, af düzenlemesi yapsak açıktan söylerim. Müddetname sorununu konuştuk…’

Özetle, kimse seçim öncesi yeni arayışlara girmesin…”