Sokak röportajı nedeniyle tutuklanmıştı: İki defa savcı değişmiş

Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında Instagram'a getirilen erişim yasağını, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve sokak hayvanlarına ilişkin katliam yasasını eleştiren Dilbura Y., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dilbura Y.’nin avukatı Hüseyin Yıldız’dan ilk açıklama geldi.

Dilruba Y. ile cezaevinde görüşen Yıldız, görüşmenin ardından gözaltından tutuklamaya giden sürece ilişkin bilgi verirken Dilruba Y.’nin tutuksuz yargılanması için işlemleri başlattıklarını söyledi.

'Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesine dayanıldığı yazılmamış'

ANKA'ya konuşan Yıldız, Dilruba Y.’nin tutuklu yargılanmasına karşı itiraz süreçlerini başlattıklarını belirtti.

Dilruba için iki farklı soruşturma dosyasından iki farklı suç nedeniyle hakkında tutuklama kararı verildiğini, bunlardan birincisinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" TCK 216, diğerininse TCK 229 bahsi geçen "cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması olduğunu söyledi.

Dilruba Y.’nin hangi suçtan tutuklandığına ilişkin bilgi verilmediği iddialarına ilişkin de konuşan Yıldız, şunları kaydetti:

“Sorgu sonucunda tutuklamanın hangi suçtan yapıldığı yazılmış ama Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesine dayanıldığı yazılmamış. Hatta suçun da orada tam tanımı belirtilmemiş. Biz itirazımızda da bunu belirteceğiz zaten. Ona göre bir karar verilecek. Ceza Mahkemesi Kanunu’nda hangi suçlardan tutuklama kararı verileceği belirtilmiş. Tutuklandığı iki suç da kanunda belirtilen katalog suç dediğimiz suç tiplerinde yer almayan suçlar. O sebeple tahliye ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz.”

'İki defa savcı değişikliği olmuş'

Avukat Yıldız, Dilruba Y.’nin gözaltına alınmasından tutuklanmasına kadar giden süreçte iki defa savcı değişikliği olduğunu da söyledi.

"İfade alacak savcı değişmiş ve en son da müracaat savcılığında ifadesi alındığı yönünde bilgi verdi bize kendisi. Artık vatandaşın sesinin net gür bir şekilde duyulduğu sokak röportajlarının, artık iktidarı eleştiren sokak röportaj sayısının artması sayısının tabi RTÜK Başkanı’nın da bunu takibe aldığı yönünde bir açıklama yapması bizi bu süreçlere getirmiş durumda."

'Böyle bir atılı suç tipinden tutuklama olmaması gerekiyor'

"İtirazlarımız neticesinde Dilruba’nın tahliye edileceğine hukuki inancımız sonsuz. İtiraz sürecini tamamladıktan sonra mahkemenin itirazımız neticesinde vereceği kararı bekleyeceğiz" diyen Hüseyin Yıldız, mahkemenin ivedi bir şekilde karar vermesi gerektiğine işaret etti.

Tutuksuz yargılanma kararı beklediklerini belirten Yıldız şunları söyledi:

“Dilruba gayet iyi. Herkese selamı var. Selamını iletmemizi söyledi. Durumu iyi. Kendisiyle güzel, verimli hukuki, hayata dair güzel bir avukat, müvekkil görüşmesi gerçekleştirdik. Ben bir hukukçu olarak şunu söylüyorum. Böyle bir atılı suç tipinden tutuklama olmaması gerekiyor. Kanun da buna cevaz vermiyor zaten. Biz kuvvetle muhtemel tahliye olacağı yönünde bir görüş vermek istiyoruz.”