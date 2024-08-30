Sokak röportajı nedeniyle tutuklanmıştı: Dilruba tahliye edildi

Bir sokak röportajında Instagram'a getirilen erişim yasağını, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve sokak hayvanlarına ilişkin katliam yasasını eleştiren Dilbura K. 12 Ağustos’ta “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kamuoyunda büyük tepki çeken tutuklamanın ardından Dilruba K.'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tahliyesine karar verildi ancak diğer suçlamadan tutukluluğu devam etti. Dilruba K.’nin avukatı Hüseyin Yıldız “Haksız ve hukuksuz bir tutuklamayla karşı karşıyayız” demişti.

Tahliyesinde de usulsüzlük yapıldı

3 Eylül'deki duruşması sırasında tahliye edilmesi beklenen Dilruba dün saat 21.00 sıralarında tahliye edildi. Halk TV'nin paylaştığı bilgilere göre, Dilruba'nın tahliyesinde de usulsüzlük yapıldı. Ailesine ve avukatlarına haber verilmedi.

İzmir Şakran Cezaevi'nde içeriden arama yapmasına da izin verilmeyen Dilruba, ıssız ve karanlık bir yolda ilerleyip daha sonra otobüs durağında bekledi. Ardından sokaktaki birinden telefonunu ödünç alarak annesini aradı. Ailesi Dilruba'yı bir araçla aldırdı.

Dilruba K., gece 23.00 sıralarında evine ulaşabildi.