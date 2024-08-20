İktidarın derdi sokağın sesi: Dilruba'ya hem tahliye hem tutuklu yargılama

Sokak röportajından sonra iki ayrı suçlamayla tutuklanan Dilruba K.'nin bir suçtan tahliyesine karar verildi, diğer suçlamadan tutukluluğu devam edecek.

Bir Youtube kanalının sokak röportajında Instagram’a getirilen erişim yasağıyla ilgili soru üzerini dile getiren Dilruba ertesi gün gözaltına alındı.

Soruşturmaya bakacak savcı bir günde iki defa değiştirildi, ardından Dilruba çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla bir gün içinde cezaevine gönderilen Dilruba, 12 Ağustos’tan bu yana tutuklu.

Karar eleştirilere yol açmış, hakaret suçunun Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan unsurlarının oluşmadığı vurgulanmıştı. Hukukçular videodaki sözler doğrudan belli bir şahsa değil, belirsiz bir kitleye söylendiği için hakaret suçu oluşmadığını kaydetmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, Dilruba'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tahliyesine karar verildi.

Ancak davadaki "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasına yönelik tutuklu yargılama kararı değişmedi. Davaya ilişkin ilk duruşma 3 Eylül'de görülecek.

Dilruba K.’nin avukatı Hüseyin Yıldız “Haksız ve hukuksuz bir tutuklamayla karşı karşıyayız. Sonuna kadar itirazlarımızı sunacağız. Ve bu itirazlarımız neticesinde de Dilruba’nın tahliye edileceğine hukuki inancımız sonsuz” demişti.

AKP'nin sokak röportajlarına tahammülü yok

Bir süredir sokak röportajlarına savaş açan iktidar, bu röportajları RTÜK aracılığıyla takip ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda kişi sokak röportajlarında iktidarı ya da Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı, tutuklandı.

Eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, sokak söyleşileri yapan YouTube kanalı sahiplerini şikayet etmiş, Birinci'nin şikayetiyle 2021 yılının Aralık ayında İYİP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ömer Faruk Dağ ile Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy, Turan Kural hakkında "ev hapsi" ve "yurtdışı çıkış yasağı" verilmişti.

Yandaş Yeni Şafak gazetesi de aynı dönemde sokak röportajı yapan muhabir, gazeteci ve kanalları hedef alan bir habere imza atmış, haberde "Sosyal medyadaki sokak röportajları kontrolden çıktı" denilmişti.

En son Mart ayında sokak röportajında Erdoğan’ı eleştiren Mehmet Şah Karataş gözaltına alınmıştı. Karataş ifadesinde "polislerin 20 bin lirasını aldığını ve darp edildiğini" söylemişti.