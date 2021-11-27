Sokak ortasında yurttaşı darp eden polislerden biri görevden uzaklaştırıldı

İzmir Valiliği, Buca ilçesinde yaşanan ve polislerin bir yurttaşı darp ettiğine ilişkin görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bir kısım vatandaşımızın polise mukavemet ettiği; bir polisimizi darp ettiği, polisimizin bu vatandaşlara müdahalesi sırasında ise orantısız güç kullanıldığı anlaşılmıştır. Orantısız güç kullanan personelimiz hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, vatandaşımıza tekme savuran bir polis memurumuz da görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Açıklama şöyle:

"24.11.2021 günü saat 15:30 sıralarında ilimiz Buca ilçesi Şerife Bacı Meslek Lisesi çevresinde öğrencilerimizin güvenliği için denetim ve kontrol yapan polis ekiplerimizin uygulamaları esnasında bir kısım vatandaşımızın polise mukavemet ettiği; bir polisimizi darp ettiği, polisimizin bu vatandaşlara müdahalesi sırasında ise orantısız güç kullanıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine olaya müdahale eden, orantısız güç kullanan personelimiz hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, vatandaşımıza tekme savuran bir polis memurumuz da soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır."

Polisler sokak ortasında darp ettikleri Karaaslan'dan şikayetçi olmuştu.