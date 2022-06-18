Sokağa dalan İETT aracı 17 araca birden çarptı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Canan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HK 3374 plakalı EM2 Eminönü - Kulaksız seferini yapan İETT otobüsü, Atatürk Bulvarı’ndan Canan Sokak’a girdiği sırada kontrolden çıkarak sokak üzerinde bulunan park halindeki araçlara çarpmaya başladı. Hızını alamayan otobüs, sokak boyunca park halinde bulunan içinde kamyon, ambulans ve otomobillerin bulunduğu toplam 17 araca çarptı. Sokağı birbirine katan İETT şoförü son olarak çelik kasa yüklü 34 BH 288 plakalı kamyona çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken hasar tespit çalışması yaptı.

Kimliği belirlenemeyen İETT şoförü 17 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. (İHA)