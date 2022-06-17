Kulis: 'Erdoğan o tarihte erken seçim çağrısı yapacak'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim çağrısı yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Daha önce AKP'de yer alan şimdi altılı masada bulunan partilerden birinde üst düzeyde görev alan bir isim, böylesi bir plandan haberdar olduklarını ve planın altılı masanın liderleriyle de paylaşıldığını belirtti.

Artı Gerçek'ten Hayri Demir'in haberine göre, Ankara kulislerinde konuşulan senaryoya göre Erdoğan 15 Temmuz’da, darbe girişiminin yıldönümünde erken seçim açıklaması yapacak. Ancak seçim kararının alınmasını Meclis’e bırakacak.

Muhalefet 'hayır' demeyecek

Meclis’in seçim kararı alması içinse 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. AKP ve MHP’nin sandalye sayısı bugün itibariyle 333. Habere göre bu durumda erken seçim çağrısını sürekli yenileyen muhalefetin de Erdoğan’ın çıkışına “hayır” demeyeceği ve Meclis’ten seçim kararı almasına destek vereceği ifade ediliyor.

Söz konusu senaryo, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Dönüş” çalışması yürüten altı partinin kulislerinde de yoğunca dillendiriliyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Erdoğan’ın böylesi bir çıkış yapma ihtimali partilerin ilgili kurullarında ele alındı.

'Eylül ikinci yarısı ya da Ekim ayının ilk yarısı'

Buna göre, Eylül ikinci yarısı ya da Ekim ayının ilk yarısına denk gelecek şekilde seçim kararı alınabilir. Erdoğan’ın seçim kararı almasının en önemli nedenlerinden birinin ekonomideki kötü gidişat gösteriliyor. Altılı masanın henüz ilk tur görüşmelerini tamamlamış olmasıyla birlikte ortak bir aday konusunda uzlaşının sağlanmamış olmasını Erdoğan'ın lehine çevirmek için böylesi bir çıkış yapabileceği öne sürülüyor.

'Plandan haberdarız'

Habere göre daha önce AKP’de üst düzey görevlerde bulunmuş şimdi altılı masada yer alan bir partinin yönetiminde yer alan isim de, bu plandan haberdar olduklarını ve planın altılı masanın liderleriyle paylaşıldığını, her olasılığa göre karşı planlarını hayata geçireceklerini ifade etti.

Erdoğan’ın dün il başkanları toplantısında yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Erdoğan, toplantıda il başkanlarına "yarın seçim olacakmış gibi hızlı ve titiz" çalışmaları için talimat vermişti.