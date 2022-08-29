Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Irak'ta Bakanlar Kurulu çalışmaları askıya alındı

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararını açıklamasının ardından ülkede gerilim tırmanıyor.

Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basması sonrasında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bakanlar Kurulu çalışmalarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı.

Güvenlik güçleri kırmızı alarmda

Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, tüm güvenlik birimlerinin kırmızı alarma geçtiğini belirterek, izinli olan güvenlik güçlerini acilen göreve çağırdı.

Öte yandan, ülkenin güneyine sıçrayan protestolarda Sadr destekçileri Meysan ve Zikar kentlerinde yolları lastiklerle kapattı.

Devlet binalarına baskın düzenleyen Sadr destekçileri nedeniyle Meysan ve Zikar'da resmi kurumlar kapatıldı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ise bugün saat 15.30’dan sonra gerilimin tırmandığı başkent Bağdat’ta sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyurmuştu.

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr ayrıca Sadr Grubu’na ait Türbe-i Şerif ile müze dışındaki tüm kurumları kapatmaya karar verdiğini belirtmişti.

Irak'ta siyasi kriz

Irak'ta en büyük kitlesel tabana sahip olan Şii lider Mukteda es-Sadr, Ekim 2021'deki seçimden galip çıksa da hükümeti kuramamış, ardından grubundaki milletvekillerini istifa ettirerek siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurması üzerine Sadr yanlıları protestolara başlamıştı. Sadr yanlıları parlamentoyu basmıştı.

Sadr, anayasa, yargı yönetimi ve rejim değişikliğiyle erken seçim yapılmasını istemişti. Sadr'ın rakibi İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi ise buna meclisin karar vermesi gerektiğini belirterek söz konusu taleplere itiraz etmişti.

Sadr, Koordinasyon Çerçevesi yöneticilerinin "masaya dönme" çağrılarını yanıtsız bırakarak, onlarla bir daha uzlaşı masasına oturmayacağını dile getirmişti.

Mukteda es-Sadr, bugün siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu.