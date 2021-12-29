ŞOK market zinciri işçi çıkarmaya hazırlanıyor

Döviz kurundaki artışın ardından ürün etiketlerini radikal şekilde arttıran ŞOK market, döviz kurunun düşmesiyle ciro kaybı yaşamamak için işçi çıkarmaya hazırlanıyor.

Yolhaber'de yer alan habere göre, artan zamlarla katlanan cirolarından yeni asgari ücret ve ürünlerin ucuzlama durumu ile vazgeçmek istemeyen patronlar, işçilerin üzerinden cirolarını katlamaya devam edecek.

'Mağaza mağaza dolaşacaklar'

İstanbul Küçükçekmece’den Mağaza Market Sendikası’na ulaşan işçilerin gönderdiği tabloya göre “2,5 ve 3,5” olarak tanımlanan mağazalardaki part time çalışan işçiler, bir haftada iki mağazada birden çalışacak. İşçilerin sabit mağazası olmayacak, mağaza mağaza gezecek.

3'e düşecek

Ayrıca Mağaza Market-Sen tarafından yapılan açıklamada, “ŞOK patronları yeni norm ile yılbaşından itibaren 4 işçi çalışan mağazalardaki sayıyı 3’e düşürmeyi planlıyor.” denildi.

Mağaza Market-Sen tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “İşe yeni başlayan işçilerin 3 aylık deneme sürecinin sonunda işten atılması planlanıyor. Çünkü kadrolu personeller yeni asgari ücretle çalışacak. Patronlar masraf istemiyor. Az işçiyle çok iş yaparak cirolarını katlamayı hedefliyorlar.” denildi.