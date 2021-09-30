Sohbetli Konser: Savaş zamanında toplum ve müzik / Prokofyev

Sergey Prokofyev, 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden biri. Sovyet sanatçı, yaratıcılığının en olgun dönemine denk gelen 1940 yılından itibaren, 2. Dünya Savaşı’nın neden olduğu insanlık felaketini ve savaşın toplumdaki yansımasını müziğinde çarpıcı bir gerçekçilikle aktarmıştır. Bu dönemin en ünlü eserlerinden biri, Savaş Sonatları adıyla anılan üçlemenin ilk halkası olarak 6. Piyano Sonatı’dır. Bu eserden yola çıkarak, müziğin, savaş gibi en kritik tarihsel dönemlerde toplum ile nasıl bir bağlantıda ele alınabileceği hakkında sosyalist bakışı işaret eden bir konuşma ve ardından, bu eserin icrası gerçekleştirilecek.

Program:

Konuşma: 2. Dünya Savaşı zamanında toplum ile müzik ilişkisi

Konser: Prokofyev: Piyano Sonatı No. 6, Op. 82 (Savaş Sonatı I)

Piyanist: Can Okan

Konser biletleri NHKM Gişe ve NHKM internet sitesinde.

https://www.nhkm.org.tr/etkinlikler/savas-zamaninda-toplum-ve-muzik-pro…