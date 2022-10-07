Söğütlük Kent Ormanı'nın 'millet bahçesi'ne dönüştürülmesine tepki

Edirne’de Söğütlük Kent Ormanı’na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından millet bahçesi projesi yapımı onaylanmıştı.

Orman Genel Müdürlüğü mesire yerini beş yıl önce 29 yıllığına Edirne Belediyesi’ne tahsis etmişti.

TKP Edirne İl Örgütü konuyla ilgili açıklama yaptı. "AKP'nin çevre düşmanı, rantçı, gerici politikalarını kabul etmiyor, halkımızı mücadeleye çağırıyoruz!" denilen açıklamada "Ne Edirnemizi ne ülkemizi AKP'ye teslim etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.