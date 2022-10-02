Kent Ormanı'nı millet bahçesine dönüştürme projesine karşı çalışma başlatıldı

Edirne’de Söğütlük Kent Ormanı’na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı planlanan millet bahçesi projesine karşı sivil toplum örgütleri, meslek odaları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Söğütlük Doğal Kalsın Platformu kuruldu.

Platform, halka açık gerçekleştirdiği ilk toplantısında yürütme kurulu üyelerini seçti.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda dün düzenlenen toplantıya; Edirne Kent Konseyi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Edirne İl Temsilciliği, Edirne Barosu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Edirne Tabip Odası, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen Edirne Şubesi, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Edirne İl Temsilciliği, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi, Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği (EKAMEDER), Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Edirne Şubesi, Bir El Bin Nefes Derneği, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Edirne Şubesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, SOL Parti Edirne İl Örgütü, Memleket Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanlığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Edirne İl Örgütü, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Edirne İl Örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi

Toplantıda, Söğütlük Doğal Kalsın Platformu’nun yürütme kurulu üyelerini belirlendi. Platformun Yürütme Kurulu Üyeliklerine Yağmur Islattı, Mertcan Yalçın, Ziya Gökerküçük, Ayşe Çotuk, Nihat Çolak, Erdoğan Yanılmaz, Yılmaz Eren ve Uğur Akagündüz seçildi.

'Kararlılıkla Mücadele edeceğiz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı planlanan projenin de sunulduğu toplantıda, projede bulunan ve taşkın sahasında kaldığı tespit edilen kalıcı tesisler ile asfalt ve taş, beton imalatlar incelendi. Projenin hayata geçmesi halinde Söğütlük Kent Ormanı’nda ortaya çıkacak tahribat ile Lozan Caddesi üzerindeki tarihi yola yapılacak müdahalelere de dikkat çekildi. Sunumun ardından Platform, Söğütlük Kent Ormanı’nın doğal kalması için kararlılıkla mücadele edeceğini açıkladı.

Çalışmalar sosyal medyadan duyurulacak

Toplantıda ayrıca platform çalışmalarının, facebook ve instagram sosyal medya uygulamalarındaki ‘Söğütlük Doğal Kalsın’ başlıklı sayfalardan duyurulacağı açıklandı. Toplantı, Söğütlük Doğal Kalsın Platformu’nun kent ormanı için Edirne’de gerçekleştireceği çalışmaların karara bağlanması ile sona erdi.