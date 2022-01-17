Soğuğu gerekçe gösteren Manuş Baba sahneye çıkmadı, hayranları tepki gösterdi

Bir kayak merkezinde binlerce kişi şarkıcı Manuş Baba'yı bekledi ancak Manuş Baba soğuğu gerekçe göstererek sahneye çıkmadı. Bunun üzerine kırıklığı yaşayan hayranları tepki gösterdi.

'Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık'

Şarkıcı Manuş Baba'nın konserde sahne alacağı günler öncesinden duyuruldu. Ancak 14.00'te başlaması beklenen konser bir türlü başlamadı. Sanatçının soğuğu gerekçe göstererek sahneye çıkmadığı öğrenildi.

Dondurucu soğukta saatlerce kendisini bekleyen hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Duruma tepki gösteren hayranları, “Biz onun için gelmiştik. Bu soğukta saatlerce onu bekledik. Sahneye çıkmaması bizleri çok üzdü. Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık” dedi. (İHA)