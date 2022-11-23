Şoför otobüsün bagajında ölü bulundu

Bursa'da İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde 39 yaşındaki otobüs şoförü Göksel Demiröz, göğüs ağrısı şikayetiyle dün akşam İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitti.
DHA'da yer alan habere göre, hastanedeki tedavisinin ardından terminale dönen Demiröz, kullandığı otobüsün bagajına girip yatağında uyudu.
Bugün saat 11.00 sıralarında park halindeki otobüse gelen muavin Veli Baran S., bagaj kapağını açıp, Demiröz'ü uyandırmaya çalıştı.
Muavin, şoförü uyandıramayınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Göksel Demiröz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Demiröz´ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.