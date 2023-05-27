SMS atması engellenen Kılıçdaroğlu: Buğday taban fiyatı, fark pirimi dahil en az 13 TL olacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SMS göndermesini 'engellemek' için yasak kararı aldı. Engelleme ardından Kılıçdaroğlu, "Gazetecilere programımızı duyuracağım mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor. Tümüyle karartma altındayım" açıklaması yapmıştı.

Konuya dair açıklama yapmaya devam eden Kılıçdaroğlu sosyal medyadan bir paylaşım daha yaptı. Kılıçdaroğlu, "Tüm çiftçilerimize bu mesajı SMS ile gönderecektim ama engel oldular" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Tüm çiftçilerimize bu mesajı SMS ile gönderecektim ama engel oldular. Size Söz! Buğday taban fiyatı, fark pirimi dahil en az 13 TL olacak. Haydi bu müjdeyi, tüm çiftçilerimize ulaştıralım."