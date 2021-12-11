SMF'den TKP'ye ziyaret

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) bugün İzmir'de Türkiye Komünist Partisi'ne (TKP) bir ziyaret gerçekleştirdi.

SMF heyetini, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve MK üyesi Başar Özer'in de bulunduğu TKP heyeti karşıladı.

Ziyaret sırasında güncel siyasi gelişmeler ele alındı ve emekten yana bir cepheleşmenin ülkemizin en acil ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun da yer aldığı görüşmede, emekçi kimliğinin üstünü örten her türlü yaklaşımın sola zarar verdiği belirtildi. Sol adına siyaset yürütenlerin emek ekseni dışında bir bölgeye sıkışması durumunda önümüzdeki sürecin halk adına kaybedileceğinin altı çizildi.