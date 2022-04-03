Slovakya'dan doğalgaz açıklaması: Rubleyle ödeyeceğiz

Avrupa Birliği'nin Rus gazı için rubleyle ödeme yapmayı reddettiğini açıklaması sonrası, AB üyesi Slovakya'nın Ekonomi Bakanı Richard Sulik, “Gaz alımını durduramayız. Bu tutum bazılarına fazlasıyla pragmatik gelecek de olsa, Rusya’dan alınacak gaz için rubleyle ödeme şartı getirildiyse, o halde rubleyle ödeyeceğiz” dedi.

Sputnik'in haberine göre "Slovakya’nın gaz ihtiyacının yüzde 85’ini Rusya’dan karşıladığı" hatırlatmasını yapan Sulik, "gaz satın aldıkları ülkeleri çeşitlendirmeleri gerektiği fikrine katıldığını, ancak bunun için birkaç yıla gereksinimleri olduğunu" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna’daki askeri harekatı nedeniyle yaptırım uygulayan ülkelerin Rus gazı için ödemelerini rubleyle yapmalarını içeren kararı imzalamıştı. Bu ödeme yöntemi, 1 Nisan’dan itibaren tedarik edilen gaz için geçerli olacak.