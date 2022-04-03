Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Putin-Zelenskiy görüşmesine dair açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi hiçbir zaman reddetmediğini ve varsayımsal olarak böyle bir görüşmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

Sputnik'in haberine göre, Peskov, söz konusu toplantını gerçekleşebilmesi için iki heyetin çalışmasından somut ve kağıda dökülmüş bir belgenin ortaya çıkması gerektiğini vurguladı.

“Rusya-Ukrayna müzakereleri açısından ortaya konulan yoğun çabalar sonucunda somut bir belgenin imzalanması aşamasına geleceğimizi ve bunun durumun normalleşmesi için önemli bir adım olacağını umuyorum” diyen Peskov, bir sonraki aşamanın ise hem AB hem de Avrupa ülkeleriyle zor bir görüşme olacağını ifade etti.