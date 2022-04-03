Kremlin Sözcüsü Peskov'dan doğalgazın ruble ile ödenmesine dair açıklama

"Dost olmayan ülkelere" tedarik edilen doğalgaz karşılığındaki ödemelerin ruble ile yapılması hakkındaki karara dair konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kararın, "birilerinin burnuna fiske atmak" için değil, yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın sahip olduğu dolar ve avro cinsinden paralara el konulmaması için alındığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:

“Neler oldu? Yaptırım coşkusu, çılgınlığı görüyoruz, tarihin en büyük yaptırım yükü şu anda Rusya Federasyonu'na düşüyor. Bunun yanı sıra, bildiğiniz üzere başka ülkelerde bulunan döviz rezervlerimize el konuldu.

O zamanlar devlet başkanlarına yaptırım uygulanabileceğini hiç kimse hayal bile edemezdi. Böyle bir şey olamaz. Bu mantığın sınırlarını aşıyor. Devlet Başkanımıza da yaptırım uygulamaları, her türlü saçmalığı yapabileceklerini gösteriyor”