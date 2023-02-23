Slovakya’da uçak kazası: 4 kişi yaşamını yitirdi

Slovakya’nın batısındaki Trenčín şehri yakınında Diamond DA42 Twin Star uçağı düştü.

Haber Merkezi

Slovakya’da, çift motorlu dört koltuklu Diamond DA42 Twin Star uçağının düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ambulans temsilcisi Martin Balko, “Kaza mahalline ilk ulaşan sağlık ekibi, uçakta bulunan 4 kişinin dördünün de yaşam belirtisi göstermediğini tespit etti. Ölenlerin tümü Slovakya vatandaşı. Uçak, komşu Çekya’da kayıtlı, ancak yerel uçak kulübüne bağlı. Uçak bugün yeni bir eğitim uçuşunu yapıyordu” açıklamasında bulundu.

Ölenler arasında, uçağın bağlı olduğu uçak kulübünün direktörünün de bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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