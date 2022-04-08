Slovakya S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'ya verdi

Slovakya Başbakanı Eduard Heger ülkesinin S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'nın talebi üzerine bu ülkeye bağışladıklarını açıkladı.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada Heger bu adımın Slovakya'nın Rusya ile çatışmaya katıldığı anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Heger "Slovak Cumhuriyeti'nin S-300 hava savunma sistemini Ukrayna'nın yardım talebini takiben Ukrayna'ya verdiğini teyit edebilirim. Sistemin bağışlanması Slovak Cumhuriyeti'nin Ukrayna'daki silahlı çatışmanın bir parçası haline geldiği anlamına gelmiyor" dedi. Hegel Slovakya'nın savunmasının "müttefiklerden gelecek ek füze savunma sistemiyle önümüzdeki günlerde güçlendirileceğini" açıkladı.