Slovakya Parlamentosu NATO birliğinin ülkeye konuşlandırılmasını onayladı

Slovakya parlamentosunda yapılan oylama ile NATO’nun doğu kanadının güçlendirilmesi kapsamında 2 bin 100 askerden oluşan NATO birliğinin Slovakya’ya konuşlandırılmasını onaylandı. 134 milletvekilinin katıldığı oylamada, 96 “evet”, 15 “hayır” ve 22 “çekimser” oy kullanılırken, 1 milletvekili ise oy kullanmadı.

Onaylanan kararla 700 Alman, 600 Çek, 400 ABD’li, 200 Hollandalı, 100 Polonyalı ve 100 Sloven askerden oluşan 2 bin 100 kişilik NATO birliği, Slovakya'nın korunmasını sağlamak için Patriot hava savunma sistemi ve Sentinel radar teknolojisi de dahil olmak üzere NATO tarafından sağlanan askeri teçhizatı kullanacak.

NATO birlikleri, Slovakya'nın merkezindeki Lestnin, ülkenin doğusundaki Kamenica nad Cirochou ve Çekya sınırına yakın Kuchyna askeri eğitim bölgelerine konuşlandırılacaklar. (İHA)