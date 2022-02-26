Slovakya hükümeti OHAL ilan etti

Slovakya Hükümeti bugün yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında İçişleri Bakanlığı’nın sunduğu raporda günde 10 binden fazla Ukraynalının Slovakya’ya giriş yaptığının belirtilmesi nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı aldı.

Slovakya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümet, tehlike altındaki bölge veya acil durumun meydana geldiği alan için, tehlike altındaki veya etkilenen alanın kapsamı bölgenin karasal alanını aşarsa, acil durum ilan eder ve iptal eder. Acil durum sırasında, yabancıların Slovakya Cumhuriyeti topraklarına kitlesel akını ile bağlantılı olarak acil durumun sonuçlarının önlenmesi ve hafifletilmesi için koşulların hazırlanması mümkün olacaktır” denildi.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger konuya dair şunları söyledi:

“Aslında hiçbir şey değişmiyor, Slovakya olarak Covid-19 nedeniyle 2 yıldır OHAL durumundayız. Sadece şimdi Ukrayna'daki durumla bağlantılı hale gelecek. Dışarıdaki yaşamda hiçbir şey değişmeyecek. Bu karar, ülkemize gelen Ukraynalılara geçici sığınma statüsü verilebilmesi için gerekli bir durum. Ukraynalılar şimdilik 90 güne kadar Avrupa Birliği’nde bulunabilecekler. Alacakları bu statü onların daha uzun süre güvende kalmalarını sağlayacaktır."

24 saatte 10 binden fazla Ukraynalı giriş yaptı

Ukraynalıların, Slovakya’ya giriş yaptığı Vysne Nemecke sınır kapısında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerin 8 ila 10 saat arasında sürdüğü açıklanırken, Rusya’nın saldırıları başlamadan önce günde yaklaşık bin 500 giriş gerçekleşti.

Son 24 saatte 10 binden fazla Ukraynalının Slovakya’ya giriş yaptığı, gelenlerin ise çoğunlukla kadın ve çocuklardan oluştuğu ayrıca 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna’yı terk etmesinin yasak olduğu bildirildi. (İHA)